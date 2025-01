Ilgiorno.it - Omicidio di Bovisio: perché Stella Boggio è stata scarcerata (anche se per il giudice è pericolosa)

Masciago, 11 gennaio 2025 – Ha agito per “eccesso colposo in legittima difesa”, la 33enne arreper avere ucciso con una coltellata al cuore nella notte di martedì il fidanzato Marco Magagna, 39 anni, nella mansarda della donna aMasciago, in Brianza. Lo sostiene il gip del Tribunale di Monza Marco Formentin nel provvedimento con cui ha concesso alla 33enne gli arresti domiciliari a casa dei genitori, come richiesto dalla difesa. Nel ritenerla “”, in quanto capace di reazioni aggressive, ilha però ritenuto credibile la versione della donna, secondo cui reagì per paura di essere picchiata. La Procura, diretta da Claudio Gittardi, sta valutando se presentare ricorso al Tribunale della libertà contro la decisione del, che apparirebbe contraddittoria rispetto alla ritenuta pericolosità, e chiedere nuovamente perla contestazione del reato divolontario e la conseguente detenzione cautelare in carcere.