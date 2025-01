Tpi.it - India: arrestato all’aeroporto di Delhi un uomo con un teschio di coccodrillo nel bagaglio

Un cittadino canadese è statodi, capitale dell’, perché aveva undinel. Il 32enne, le cui generalità non sono state rese note dalle autoritàne, era diretto in Canada quando è stato fermato durante un controllo di sicurezza al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale Indira Gandhi, dove era atterrato di ritorno dalla Thailandia intorno alle 2:00 di mattina ora locale di lunedì 6 gennaio.“Dopo il controllo, è stato scoperto in possesso di uncon denti aguzzi, simile alla mascella di un piccolo di, del peso di circa 777 grammi, avvolto in un panno color crema”, ha fatto sapere ieri sui social la dogana di, secondo cui l’animale appartiene a una specie protetta ai sensi del Wildlife Protection Act, la legge locale sulla protezione della fauna selvatica.