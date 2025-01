Iltempo.it - Il Ros chiarisce: "Nessuna indagine aperta sull'arresto di Cecilia Sala"

Leggi su Iltempo.it

Non ci sono "indagini in corso" né sono state date "specifiche deleghe" in relazione all'e alla detenzione in Iran di. Lo fa sapere in una nota il Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma parlando di notizie "prive di fondamento". Il Ros "come di consueto si è limitato ad acquisire dalla signoradichiarazioni spontanee'accaduto, che sono state depositate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma". La giornalista del Foglio e di Chora Media è stata arrestata lo scorso 19 dicembre a Teheran. La 29enne, accusata di aver infranto le leggi della Repubblica islamica, è rimasta nel carcere di Evin per circa tre settimane, prima della scarcerazione, ottenuta grazie al lavoro dei servizi e della diplomazia e, secondo quanto ricostruito nei giorni scorsi, al viaggio lampo della premier Giorgia Meloni in Florida per incontrare il presidente-eletto Donald Trump.