Terzotemponapoli.com - Immobile: “Addio alla Lazio? Volevo evitare una cosa”

: “una”Le parole di Ciro, attaccante del Besiktas, sui suoi ricordi con lae l’al club biancoceleste.Ai microfoni di Radio Laziale ha parlato l’ex capitano dellaCiro. I suoi auguri per i 125 anni del club biancoceleste e non solo. “fare gli auguri ai laziali. 125 anni sono un traguardo storico, importante ed emozionante. La società è ricca di storia con presidenti, allenatori e giocatori e migliaia di tifosi che l’hanno amata e la amano. Far parte di questa storia è motivo di orgoglio.fine quello che ti resta quando vai via sono i ricordi che mi danno la forza anche qui di avere lo stesso entusiasmo che voi avete visto in questi anni. Sono felice di far parte di questa storia perché 125 se ti fermi a pensare sono davvero tanti”.