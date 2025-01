Ilfattoquotidiano.it - Covid-19, due notizie trascurate dai media meritano per me grande rilievo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due recenti, con ben poco riscontro sui, sono viceversa a mio avviso di.Il 4 dicembre è stato pubblicato il rapporto “After Action Review of the-19 Pandemic: The Lessons Learned and a Path Forward”, l’analisi ufficiale più approfondita sulla pandemia di-19 ad oggi condotta. Si tratta di una corposa relazione frutto di oltre due anni di lavoro di una sub-Commissione del Congresso degli Stati Uniti per fare luce sulla gestione di-19: dall’origine del virus all’utilizzo dei vaccini mRNA, dall’utilità delle mascherine e dei lockdown, al ruolo svolto daie dall’Oms.Il quadro che ne esce è tragico ed impietoso perché svela l’enorme corruzione che ha caratterizzato l’intera vicenda, l’assenza di qualunque base scientifica per le politiche adottate, la capillare manipolazione dell’informazione nonché il ruolo fallimentare dell’Oms.