Non solo Campania | Facebook e Instagram annunciano la chiusura del fact-checking accuse all’Europa

Tempo di lettura: 5 minutiTRUMP NON ESCLUDE USO DELLA FORZA SU PANAMA E GROENLANDIA‘IL GOLFO DEL MESSICO SARÀ D’AMERICA. ALLA NATO 5% DEL PIL’Trump senza freni a 13 giorni dall’insediamento bis alla Casa Bianca. In una conferenza stampa a Mar-a-lago, il presidente eletto degli Stati Uniti non esclude l’uso della forza militare per un’eventuale riconquista del canale di Panama e per l’annessione della Groenlandia. Minaccia dazi alla Danimarca e l’uso della forza economica contro il Canada, mentre annuncia l’intenzione di cambiare il nome al Golfo del Messico: ‘Lo chiameremo golfo d’America, che bel nome!’. Quanto alla Nato, il tycoon conferma per la prima volta la notizia secondo cui chiederà agli alleati della Nato il 5% del Pil invece del 2% attuale. ‘Non faremo alcun passo indietro’, la replica del governo di Ottawa.