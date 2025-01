Ilfoglio.it - Blinken vola nel caos dell’Asia orientale per rafforzare le alleanze. Poi Parigi e Roma

Leggi su Ilfoglio.it

L’ultimo viaggio del segretario di stato americano uscente Antonyin Asia, iniziato ieri, ha coinciso non a caso con il lancio di un missile balistico a raggio intermedio da parte della Corea del nord, il primo show di forza del 2025 del regime guidato da Kim Jong Un. Pyongyang manda messaggi a un’America in fase di transizione, e lo fa mentreincontra a Seul – prima tappa del suo ultimo viaggio asiatico da capo della diplomazia americana – il presidente facente funzioni, Choi Sang-mok, il secondo che la Corea del sud è costretta a cambiare dopo la crisi politica aperta dalla dichiarazione della legge marziale di Yoon Suk-yeol del 3 dicembre scorso.è il volto di una politica della Casa Bianca di Joe Biden caratterizzata dal consolidamento dellestrategiche, delle amicizie che si rafforzano contro l’asse di chi sfida l’ordine democratico basato sulle regole soprattutto in Asia, ma che negli ultimi mesi sembra aver accelerato verso una stagione sempre più caotica.