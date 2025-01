Bestemmie e oggetti lanciati Choc al Grande Fratello gravissimi fatti scoperti solo ora

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante un’intervista rilasciata al programma 361 Lounge, Stefano Tediosi, ex partecipante dell’attuale edizione del, ha raccontato alcuni episodi accaduti all’interno della Casa. “” sono alcune delle situazioni che, secondo Stefano, avrebbero caratterizzato la permanenza dei concorrenti. Tediosi ha fatto il suo ingresso nel reality dopo Federica Petagna e il suo ex, Alfonso D’Apice, con l’obiettivo di mettere in scena un intreccio sentimentale simile a quello che lo scorso anno ha coinvolto Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Anche Stefano ha partecipato in passato a Temptation Island, nel ruolo di tentatore, dove ha iniziato a frequentare Federica dopo la fine del programma. Tuttavia, la dinamica del triangolo non ha funzionato: Alfonso e Federica si sono allontanati, mentre tra Stefano e Federica è nato un legame più stretto, che li ha portati a diventare una coppia.