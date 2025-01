Ilrestodelcarlino.it - "Area Blu, troppi crediti non incassati"

Non solo i problemi con i bandi. Continuano, perBlu, anche le difficoltà nel riscuotere iper i canoni di locazione. A riportare sotto la lente di ingrandimento uno degli storici punti deboli della società che tra le altre cose gestisce il patrimonio immobiliare del Comune è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia. Secondo i calcoli dell’esponente di opposizione, o meglio quelli che gli sono arrivati dalla stessaBlu, all’appello mancano ancora circa 47.500 euro per il 2023 e oltre105mila euro per il 2024 di affitti (commerciali e non) non pagati da privati e associazioni alla Spa. "E aggiungiamo che non abbiamo la situazione degli anni prima del 2023, ma possiamo immaginare che sia alquanto stagnante", è l’affondo di Carapia. Che rilancia: "La società continua a non portare a casa i soldi degli affitti come dovrebbe.