Universalmovies.it - The Dog Stars | Jacob Elordi nel cast al posto di Paul Mescal

Leggi su Universalmovies.it

L’attoreè entrato in trattative per il ruolo da protagonista in The Dog, il nuovo film di Ridley Scott.Annunciato lo scorso novembre, in tempo per l’uscita in sala di Il Gladiatore 2, il nuovo film di Ridley Scott sembra aver trovato inil suo nuovo protagonista. Deadline, infatti, ha rivelato che il ruolo sarebbe lo stesso precedentemente accostato a(questo il nostro articolo), e che quest’ultimo avrebbe dovuto rifiutare a causa dei suoi imminenti impegni sul set del biopic musicale dedicato ai mitici Beatles.è noto per la serie tv di successo Euphoria; quest’anno sarà sul set del Frankenstein che Guillermo Del Toro girerà per Netflix, mentre attende l’uscita in sala di On Swift Horses, il dramma di Daniel Minahan con Daisy Edgar-Jones.