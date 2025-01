Lortica.it - Le pagelle di Cesare Fracassi: in undici contro dieci è sempre peggio!

Leggi su Lortica.it

Trombini: 6,5Montini: 6 – Perché dopo in attacco ha tirato fuori.Gilli: 6,5 – Discreto il suo debutto.Chiosa: 6,5Gigli: 6,5Coccia: 6 – Poca partecipazione.Renzi: S.V.Santoro: 6 – Due palloni toccati e non sbaglia!?Mawuli: 6 – Da centravanti, ma meglio sarebbe al centro dietro.Pattarello: 6 – Butta tanti palloni al centro, ma non c’è nessuno. (Di lui non possiamo fare a meno!)Guccione: 6 – Smista, tira, ma non incide. (Come sopra).Tavernelli: 6,5 – Tira, rapido, ma non trova il gol.Egunseye: 5 – Zero palloni giocati.Righetti: 6 – Non impegnato.Gucci: 6 – Entra quasi all’ultimo ma non arrivano a lui palloni.TroiseSolito tram-tram in, ma la Vis non ci chiude come altre squadre.Voto: 5,5ConsiderazioniLa Vis è più squadra.Orellana tecnicamente molto bravo!ConsigliServe un centravanti di movimento, rapido e che sappia tirare in porta!L'articolo Ledi: in! proviene da L'Ortica notizie pungenti.