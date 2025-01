Ilgiorno.it - La benzina non è più conveniente: stop ai pendolari del pieno verso la Svizzera

Como – Al confine tra Italia e, l’Epifania, insieme alle feste, si è portata via idel, gli automobilisti italiani che avevano preso l’abitudine di fare rifornimento in Canton Ticino approfittando dei prezzi più convenienti della verde. Con l’arrivo del 2025 i prezzi al distributore si sono praticamente allineati e, anche se in prezzo al litro oltreconfine costa un po’ di meno, circa 3 centesimi di euro al litro, ma non a Chiasso dove il carburante proprio per la vicinanza dell’Italia è più caro, il risparmio non giustifica la trasferta. Il massimo della convenienza lo si era raggiunto la primavera scorsa, quando il prezzo dellaverde a Como era salito fino a 1,90 euro al litro, mentre in Canton Ticino si trovava a 1,69: con la prospettiva di risparmiare anche dieci euro per undi, oltre ai frontalieri si erano messi in coda altri automobilisti.