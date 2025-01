Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2025 ore 17:00

Luceverdevai trovati dalla redazionescarso in queste ore sul grande raccordo anulare sulle vie della capitale chiusa via della Stazione Tiburtina tra il piazzale della stazione e sale delle Crociate la causa una ballamento della sede stradale per lo stesso motivo alla Balduina chiusa via Marziale risposto doppio senso di circolazione tra via Duccio Galimberti da piazza Giovenale a via Elio Donato prosegue anche oggi festa dell’epifania la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali Come di consueto modificate alcune linee bus tra cui la 51 la 75 e la 118 ultimo giorno per sfruttare i vantaggi del Piano mobilità pensato per queste festività natalizie previste oggi corse aggiuntive della metro e dei mezzi di superficie fino alle 21 in strada le linee bus gratuite free 1 Free 2 e 100 che collegano il centro passando vicino alle stazioni metro e collegate con tre parcheggi a tariffa agevolata infine ai varchi elettronici e ancora per oggi l’esenzione l’orario di vigenza della ZTL centro storico e del Tridente sarà fino alle 20 per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito