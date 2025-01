Presentata la rinnovata Nuova Pallavolo Sezze | obiettivi ambiziosi valori solidi e un legame profondo con la comunità locale

Leggi su Dayitalianews.com

Una società sportiva con radici profondeSi è tenuta presso la sala Angela Dell’Otto del campo sportivo Tasciotti la presentazione ufficiale della, un evento che ha segnato l’inizio di unaera per questa storica realtà sportiva. “Siamo qui per scrivere un nuovo capitolo della nostra tradizione sportiva”, ha dichiarato il presidente Marco Malandruccolo, affiancato dai co-presidenti Elio de Nardis e dalla vice presidente Irene Rita Casalini. Presenti anche il sindaco Lidano Lucidi e l’assessore allo sport Michela Capuccilli.Il nuovo direttivo ha tracciatochiari: riportare lasetina ai fasti degli anni ’90, puntando su educazione, rispetto e spirito di squadra. “Abbiamo grandi progetti, ma non dimentichiamo mai i nostrifondanti”, ha affermato Elio de Nardis.