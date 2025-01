Sport.quotidiano.net - Match caldo anche tra i tifosi. Riecco lo striscione "Un saluto a Castel Maggiore». E si accendono subito gli animi sugli spalti

Com’è ormai tradizione il derby della via Emilia era iniziato ancor prima che le due squadre scendessero in campo. Per l’occasione il tifo organizzato del ‘Popolo Biancorosso’ ha rispolverato l’ormai storico ‘Un’ rievocando il fallimento del 2003 della Virtus Bologna che poi, per evitare di ripartire da zero, acquistò i diritti della categoria dai ‘vicini di casa’ dell’allora Progresso, venendo ammessa alla Legadue. Le Vu-Nere fecero poi ritorno in A nel 2005, ma le ruggini con il pubblico reggiano si intensificarono dal maggio 2016 in poi, quando il successo della Grissin Bon nello scontro diretto all’ultima giornata costò a Bologna la retrocessione. Non sono quindi mancati i cori di schernodella curva ospite che ha più volte apostrofato i reggiani, rendendo il clima davvero incandescente.