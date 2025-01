Io esco di qua e… Grande Fratello lite tra Mariavittoria e Tommaso | Non vuoi che lo dica?

Leggi su Caffeinamagazine.it

La Casa delcontinua a essere teatro di discussioni accese e dinamiche intricate. Questa volta, lanon ha coinvolto le soprotagoniste, ma ha visto contrappostiMinghetti eFranchi, due concorrenti che stanno vivendo una relazione sempre più tormentata.La scintilla è scattata quandoha cercato di chiarire condopo un acceso diverbio, ma il tempismo non è stato dei migliori. La gieffina, spazientita, ha risposto con fermezza: “Ora non è il momento, ti prego. Posso scegliere io quando affrontare una discussione? Ormai decidi tutto tu, quando dobbiamo parlare, interagire o confrontarci. Basta, non mi va di parlare adesso”.Leggi anche: “Se ne va anche lei”., l’addio della concorrente fa scoppiare il casotraNonostante il rifiuto,ha insistito, rivelando un dettaglio personale che ha ulteriormente irritato la ragazza: “Ogni giorno mi chiedi aiuto e ora neghi.