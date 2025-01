Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Shomurodov si allontana: tre club su di lui

Leggi su Pronosticipremium.com

Mentre lacontinua a festeggiare la vittoria nel derby che ha portato ad un avvio sprint in questo nuovo anno, il direttore sportivo Florent Ghisolfi continua a lavorare sul fronte del, consapevole che da qui alla fine di gennaio potrebbero cambiare parecchie cose per i giallorossi. Tanti i nomi sul tavolo dei partenti ed oltre ad Hermoso che potrebbe prendere a breve un volo verso il Fenerbahce, ci potrebbe anche essere un addio in attacco, ovvero quello di Eldor.Il giocatore è sempre preso in considerazione da Claudio Ranieri, tanto da farlo entrare nel secondo tempo del derby contro la Lazio, ma le sue performance non avrebbero mai convinto al 100%, ragion per cui lavorrebbe provare a trovare un nuovo sostituto per Artem Dovbyk, qualcuno che riesca dare un certo tipo di garanzie.