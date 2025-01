Justcalcio.com - Calciomercato.com – Milan Futuro, Magrassi non basta: Kirovski mette le ali a Bonera, la situazione|Primapagina

2025-01-06 20:00:00 Arrivano conferme:ACvia Getty Images Daniele Longo 26 minuti fa Il pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo del Carpi vale una conferma: Ilsta crescendo sotto ogni punto di vista. La squadra allenata da Danieleora è più ordinata in campo, “cattiva” quando serve, attenta ai dettagli. Ma per risalire la classifica dalla penultima posizione della graduatoria serve altro che la dirigenza ha individuato alla voce rinforzi sul mercato. DUE ESTERNI – L’arrivo di Andrea, nome anticipato dalla nostra redazione, non sarà l’unico per quanto concerne il reparto offensivo: Jovanè al lavoro per due esterni offensivi.