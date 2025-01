Lanazione.it - Un Capodanno senza brindisi: "Il nuovo codice della strada spaventa i clienti dei ristoranti"

Durante le festività natalizie solitamente c’è un’impennata dei consumi di vini e spumanti, mentre quest’anno abbiamo avuto una flessione fino al 20%. Ormai è sempre più frequente il fenomenowine-bag per portarsi l’alcol a casa. Molti pisani ahanno fatto ilcon l’acqua. Non è una buona annata per il vino sotto la Torre, dal momento che durante le feste in città mediamente una persona su cinque ha scelto di dire no all’alcol per timore delle sanzioni per il. Una decisione che ricade sulle spalle di produttori di vino e dei ristoratori, visto che un tasso alcolemico superiore al limite (ossia 0.51 grammi per litro, superabile bevendo due calici di vino a stomaco vuoto) comporta una multa che oscilla tra 573 e 2170 euro, oltre a una sospensionepatente da 3 a 6 mesi.