Calciomercato.it - Colpo in arrivo a gennaio: da Fazzini a Danilo fino a Kolo Muani

Leggi su Calciomercato.it

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news con l’ospite Daniele Rocca.e non solo: tutti i profiliIl mercato diinizia ad infiammarsi in Serie A. Tra le protagoniste di queste ore anche la Lazio che punta dritto super potenziare il centrocampo con un calciatore di qualità.Cinque colpi per: da– Calciomercato.itA tal proposito è intervenuto il collega Daniele Rocca de ‘Il Tempo’: “Siamo a un buon punto perché la Lazio ha già l’accordo con il ragazzo. Se n’è parlato a lungo nelle scorse settimane con il suo agente e quindi da quel punto di vista non ci sono problemi per quanto riguarda l’accordo con il calciatore. La situazione è in divenire perchè ovviamente la Lazio ha il solito problema dell’indice di liquidità che sta cercando di risolvere con dei calciatori che potrebbero uscire e in questo senso si parla di Basic e Hysaj che al momento sono degli esuberi”.