World Darts Championship 2025 | Littler torna in semifinale e sfida Bunting bene Van Gerwen

Leggi su Sportface.it

Ci avviamo verso le fasi conclusive dele ilè stato inaugurato dai quarti di finale andati in scena all’Alexandra Palace. Nel pomeriggio vittorie per Dobey e Van, i semifinalista della parte bassa del tabellone, mentre il big match del penultimo atto vedrà di front.PRIMAPER DOBEYNel primo quarto di finale della sessione pomeridiana, Chris Dobey aveva sovvertito il pronostico, rimontando due set di svantaggio e superando il numero 10 del ranking mondiale Gerwyn Price per 5-3. Si tratta della prima volta inper Dobey dopo due sconfitte in passato ai quarti. Partenza a razzo di Price come già accaduto nei turni scorsi, ma questa volta il 2-0 iniziale non bastava, perché la fase centrale dell’incontro era tutta in favore del suo avversario, che vinceva ben quattro set consecutivi prima dirne a cedere uno nel settimo.