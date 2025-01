Golssip.it - Capodanno a Roma, Tony Effe con la fascia tricolore al concerto: “È arrivato il sindaco”

Leggi su Golssip.it

"E'il".è salito sul palco del Palaeur diper ildi, indossando laquasi da 'alter ego' di Roberto Gualtieri, primo cittadino della Capitale. "Se fra 15-20 anni mi candidassi adi, voi mi votereste?", ha chiesto il rapper alla folla che ha risposto in coro "sì"., come è noto, avrebbe dovuto esibirsi al Circo Massimo nell'evento organizzato dal Comune. Poi il rapper, nella bufera per i testi di alcune canzoni, è stato escluso dal programma tra polemiche e discussioni. "Non so come ringraziarvi, è stato un anno pieno di impegni. Ultimamente - ha detto l'artista - non sono stato troppo bene per queste critiche, ma abbiamo le spalle larghe. È stato unorganizzato all’ultimo e vi ringrazio per essere qui".