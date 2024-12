Oasport.it - Calendario lacrosse 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Ildinon è ancora stato svelato nella sua integrità da parte della Federazione Internazionale. Il nuovo anno porterà con sé una serie di, ma molti devono ancora essere annunciati e dunque lazione risulta parziale: bisognerà attendere i prossimi mesi per avere un quadro più dettagliato e completo.Per il momento sono stati ufficialmente definiti quattro appuntamenti nella seconda parte della stagione. Riflettori puntati sugli Europei maschili a Szombathely (Ungheria) dal 10 al 19 luglio e sui World Games a Chengdu (Cina) dal 7 al 17 agosto, le cui qualificazioni si disputeranno in Portogallo dal 3 all’8 marzo. Ad agosto, invece, spazio ai Mondiali maschili Under 20.3-8 marzo Qualificazioni europee ai World Games, Algarve (Portogallo)10-19 luglio Europei maschili, Szombathely (Ungheria)7-17 agosto World Games, Chengdu (Cina)15-24 agosto Mondiali maschili Under 20, Seogwipo (Corea del Sud)