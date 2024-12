Thesocialpost.it - Orrore in Italia – Prima la benzina, poi una violenza ancora più orribile contro la moglie

Stava attraversando un periodo difficile, con la separazione in corso dalla. Ma a quanto pare non accettava questa situazione. E così l’uomo si è presentato a casa di lei per tentare di ucciderla,cospargendo dila donna e la porta d’ingresso dell’abitazione e poi, dopo aver lasciato perdere l’idea della fiamme, investendola con l’auto, procurandole ferite alle gambe. È quanto accaduto la notte scorsa a Manfredonia (Foggia), dove la polizia ha arrestato un uomo, un 48enne del posto. Leggi anche: Denti di gesso, la nuova malattia dei bambini: cosa è, come riconoscerla e cosa farePoche le informazioni al momento diffuse dagli investigatori, che sulla questione mantengono il più stretto riserbo anche perché èin fase di ricostruzione la dinamica dell’accaduto. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che l’uomo si sia recato presso l’abitazione della donna, cospargendo dila porta d’ingresso.