LIVE Berrettini-Thompson ATP Brisbane 2025 in DIRETTA | iniziata la stagione del romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto!Matteoal servizio, inizia il suotennistico (almeno nominalmente).Giocatori in campo!04:23 Chiude Birrello, tra poco in campo!03:35 Ci siamo! Ancora poco ed esordirà il! Hon-Birrell al 3° set, poi.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel primo incontro stagionale di Matteoe Jordan, che si affrontano nel primo turno dell’ATP di.Esordio delnel torneo australiano, un primo turno veramente ostico e complicato. Jordanha mostrato tutto il suo valore nel finale della passata, ritagliandosi un posto in top 30 e di conseguenza una testa di serie nello Slam di casa. Ilsi trova 8 posizione sotto l’aussie, e si trova già ad un bivio: vincere più partite possibili per essere nei primi 32 agli Australian Open.