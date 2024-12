Ilgiorno.it - La fauna selvatica in città. Il capriolo in autostrada e i germani reali in piscina: "Salvati 150 esemplari"

Leggi su Ilgiorno.it

Ungirovagava sull’A7 Milano-Genova, all’altezza di Binasco ed era rimasto intrappolato nella corsia di emergenza. Una poiana di Harris si era trasferita in un condominio di Milano, mentre una femmina diaveva preferito alle acque del Naviglio Martesana quelle di unaprivata, nel giardino di una villetta di Cassina de’ Pecchi, per fare nascere i suoi piccoli. Sono stati tutti messi al sicuro, insieme a 150 animali selvatici che quest’anno sono statidal Niv, il Nucleo Ittico Venatorio dellametropolitana di Milano, al lavoro tra 133 comuni. I più numerosi sono i caprioli: gli agenti sono intervenuti per metterne al sicuro 22, oltre a sei cervi e persino a un daino. Quest’anno nessun cinghiale, al centro delle cronache in passato, è stato avvistato a nuoto nei navigli o nelle corsie dei box milanesi.