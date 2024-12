Ilfattoquotidiano.it - Già 25mila siriani rientrati dalla Turchia dopo la caduta di Assad. Inizia l’esodo spinto da Erdo?an (anche con i soldi dell’Ue)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La repentinadel regime di Bashar al-in Siria rappresenta una doppia opportunità per il suo vicino, e storico nemico, Recep Tayyip Erdo?an. La prima, come è noto, è quella di allungare ulteriormente le mani sul Nord del Paese, continuando a colpire duramente i combattenti e le popolazioni curde che lo abitano. La seconda è quella di alleggerire ladal peso di milioni di rifugiatiaccolti da anni sotto compenso dell’Unione europea. Così, come aveva fatto capire già nelle ore immediatamente successive alla fuga dell’ormai ex presidente siriano da Damasco, uno degli obiettivi è creare le condizioni ideali per un ritorno delle persone alle loro case.E i numeri confermano che il processo è giàto. Oltrefuggiti indurante la guerra civile sono già tornati nel loro Paese nelle ultime due settimane, ha annunciato il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, in un’intervista con Anadolu, nel corso della quale ha aggiunto che dal 2017 sono oltre 763mila quellinel loro Paese mentre 2.