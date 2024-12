Ilrestodelcarlino.it - "Conoscere l’italiano per potersi integrare"

"La conoscenza della lingua italiana è la chiave per aprire le porte dell’integrazione e della partecipazione attiva alla vita della nostra comunità. Un passo fondamentale per chiunque desideri vivere nel nostro Paese, contribuendo attivamente alla società". Così l’assessore alle Politiche educative Elisa Penna, annunciando l’adesione del Comune di Falconara al Progetto–166 Icam, che permetterà l’attivazione di corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana rivolti a cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Questa iniziativa, dedicata a persone di età non inferiore ai 16 anni o agli ultra quindicenni iscritti alle scuole secondarie di secondo grado convenzionate con i Cpia (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) per l’alfabetizzazione linguistica è promossa dal Ministero degli Interni tramite la Regione Marche e realizzato dagli stessi Cpia.