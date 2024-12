Tpi.it - Fedez e il primo Natale senza i figli: “Quest’anno sono con Chiara, non vedo l’ora che mi raggiungano” | VIDEO

e il: “connon ha nascosto la sua tristezza per quello che sarà il suosuoi, Leone e Vittoria, che invece trascorreranno le feste con la mammaFerragni.In una diretta sul suo profilo Instagram, visibile in un filmato ripreso su TikTok,, che attualmente si trova ai Caraibi, ha dito: “a Saint Barth, purtroppoi bimbi. È il miodi loro,stanno con. Però ovviamente ci sentiremo”.Il cantante, però, ha poi aggiunto: “Mi raggiungeranno qui. Nonche miqua a Saint Barth subito dopo Capodanno”.@.supporters #leone #vittoria #? suono originale –Leone e Vittoria, in base agli accordi traFerragni, trascorreranno sia ilche il Capodanno con la mamma per poi raggiungere il papà.