Amica.it - Dal menu per i corgi agli elfi dei danesi: le tradizioni natalizie più curiose delle royal family

Leggi su Amica.it

Ogni famiglia porta con sé, nel periodo natalizio, diverse. I reali di tutto il mondo non fanno eccezione. Dai Windsorspagnoli fino ai principi monegaschi e ai sovrani, ecco le usanze principali, sotto le Feste, alle quali lenon possono proprio rinunciare. I Windsor, tra partite di calcetto ead hoc per iLabritannica ci tiene moltissimo alle, in particolare nel periodo natalizio. Innanzitutto, dal 1988 è consuetudine, per i Windsor, festeggiare il 25 dicembre a Sandringham, nel Norfolk, dove, la mattina di Natale, la prassi vuole anche che il re e la sua famiglia vadano a piedi alla chiesa di Santa Maria Maddalena per assistere alla messa.