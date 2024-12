Lapresse.it - Caso Tony Effe, Gualtieri a Radio 24: “Non mi pento di averlo escluso da concerto Capodanno”

“Pentito di aver rinunciato a? No, abbiamo fatto una scelta di principio che rivendico”. Così il sindaco di Roma, Roberto, ospite del programma di Maria Latella su24. “L’errore è non averla fatta prima, mi sono scusato anche con“, ha detto il primo cittadino parlando deldeldia Roma. Poiha aggiunto: “Non me la sono sentita di organizzare come Roma Capitale unin cui si sarebbero cantante canzoni con un forte linguaggio violento e sessista“.