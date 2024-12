Formiche.net - Sistema Matrix, verso l’elicottero senza equipaggio. L’analisi di Del Monte

Continuano le sperimentazioni deldi autonomia di voloper gli elicotteri di US Army e US Marines. La piattaforma scelta per effettuare i test di volo uncrewed è il Sikorsky UH-60 Black Hawk. L’obiettivo dietro al progettoè quello di ridurre il carico di lavoro dei piloti, migliorare la sicurezza di volo e offrire la flessibilità necessaria per svolgere missioni complesse in spazi di battaglia contesi e congestionati, di giorno o di notte e con qualsiasi condizione meteorologica.Alla fine del progetto,dovrebbe essere installato sull’aeromobileMX, sviluppato come una copia quasi esatta dela pilotaggio opzionale UH-60A. Il problema dello “spazio conteso” è centrale nell’evoluzione dei conflitti moderni. In un’area di manovra dove c’è elevata predi droni, bolle elettromagnetiche, densità importante di truppe e mezzi, la “terza dimensione” sarebbe una delle più sature.