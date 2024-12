Pronosticipremium.com - Inter-Roma Primavera 1-4, Falsini: “Successo che ha un valore assoluto”

Leggi su Pronosticipremium.com

Non si ferma più la, che infila la settima vittoria consecutiva in campionato, battendo con un sonoro 4-1 l’. Un risultato ampio e meritato, che permette ai ragazzi didi continuare a guidare la classifica, cosa che sembrava impensabile un mese e mezzo fa, quando i giallorossi non riuscivano a ritrovare se stessi dopo il grande inizio di stagione. Adesso ci sarà tempo per prendere un po’ di fiato, prima di tornare in campo il prossimo 5 gennaio, quando nella Capitale arriverà il Verona.Le parole di misterAi canali ufficiali del club,ha espresso tutta la sua felicità per questa vittoria. Queste le sue parole a riguardo: “Quella di oggi è stata un’altra bella partita, abbiamo cercato di dominare contro una squadra forte e ben allenata. In questo momento è prima in Youth League e questoha un