Iodonna.it - Un thriller emozionante senza assassino ma con un gruppo di cardinali che fa davvero paura. E con un Ralph Fiennes pronto a tutto per diventare il nuovo pontefice

Leggi su Iodonna.it

Conclave è una delle delizie cinematografiche del 2024 che vincerà parecchio ai prossimi Oscar.innervato sulle pieghe color porpora dei, il film di Edward Berger mette al centro del racconto la complessità e gli intrighi che accompagnano un evento raro come l’elezione papale (con un finale stupefacente che Pedro Almodóvar adorerebbe). Il cast perfetto raccoglie, Sergio Castellitto e una sorprendente Isabella Rossellini (8 minuti di girato che hanno comunque fatto gridare il web all’Oscar come migliore attrice non protagonista, si vedrà, intanto per lei è arrivata una nomination ai Golden Globe). “Conclave”: il trailer del film sulle macchinazioni dietro l’elezione del Papa X Leggi anche ›: «Ero credente ma ho perso la fede.