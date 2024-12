Ilgiorno.it - Neonazisti su Telegram, scoperta rete di giovani universitari armati contro ebrei e stranieri: 12 indagati

Milano – Il motivetto è lo stesso di sempre: razzismo, antisemitismo, apologia del nazifascismo. Sono cambiati però gli strumenti di diffusione dell’ideologia e sonossimi quelli che la propugnano. In Lombardia, dodici studenti italiani di età compresa tra 17 e 24 anni sonoper aver diffuso sulla piattaforma di messaggistica“idee naziste e fasciste fondate sulla superiorità della razza bianca, nonché sull’odio razziale nei confronti degli”. Non solo, ladi estremisti istigava “a commettere atti di violenza per motivi etnici e razziali”. Quasi tutti i membri dellasono studentiiscritti a varie facoltà, tra cui Lingue, Storia, Filosofia, Lettere Classiche e Veterinaria. Il più grande è residente nella provincia di Como ed è l’unico che lavora come frontaliero in una fabbrica in Svizzera.