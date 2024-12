Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA: inizia la gara sulla Saslong, azzurri all’attacco!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.49 Anche l’austriaco accusa subito 0.21 al primo rilevamento e 0.45 al secondo.a serpeggiare qualche raggio di sole nella parte alta.11.48davvero anonima per Sejerstedm secondo a 0.51 da Cochran-Siegle. Ha recuperato mezzo secondo nella parte finale. Tocca all’austriaco Daniel Hemetsberger.11.47 Il norvegese paga subito 0.22 al primo rilevamento e 0.81 al secondo.11.46 E’ undavvero molto facile, quasi banale. Conta tanto la scorrevolezza, si rimane tantissimo in posizione aerodinamica. 1’29?61 il tempo dello statunitense. Ora il norvegese Adrian Smiseth Sejersted.11.45to ildella Val! In pista l’americano Ryan Cochran-Siegle. C’è vento nella parte alta.11.44 I favoriti, come sempre, saranno lo svizzero Marco Odermatt ed il francese Cyprien Sarrazin.