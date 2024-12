Donna investita in centro a Latina | attraversava sulle strisce pedonali Alla guida un 80enne

Leggi su Dayitalianews.com

L’incidente su via Duca del MareQuesta mattina, nel cuore di, unaè statamentrelungo via Duca del Mare, nei pressi dell’incrocio con via Cattaneo.Una Smart travolge laLa signora stava per raggiungere il marciapiede opposto quando una Smart, proveniente da Piazza del Popolo, non si è fermata in tempo e l’ha travolta.dell’auto c’era un uomo di 80 anni.L’impatto, avvenuto sotto gli occhi di diversi passanti e automobilisti, ha causatouna forte bottatesta. Immediato l’intervento di un’ambulanza che ha trasportato la vittima all’ospedale Goretti per le cure necessarie. Le sue condizioni non sembrano gravi.Le indagini e le immagini di videosorveglianzaSul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.