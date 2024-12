Romadailynews.it - Guidonia, sgomberato il campo rom dell’Albuccione: smantellate le strutture abusive

Operazione delle forze dell’ordine all’alba: sgomberate circa 130 persone, avviate bonifiche e abbattimenti.Nelle prime ore di oggi, 19 dicembre, un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha portato allo sgombero delrom. L’intervento, pianificato dalla Questura di Roma e deliberato durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha coinvolto polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale diMontecelio.Circa 130 persone, tra cui oltre 70 minori, sono state allontanate dall’insediamento. Il sito è stato immediatamente bonificato e leabbattute con l’impiego di escavatori. “Il supporto strategico del Comune di, fortemente voluto dal sindaco, ha permesso di offrire assistenza ai nuclei familiari in condizioni di disagio, con particolare attenzione ai minori”, ha dichiarato la Questura in una nota.