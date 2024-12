Lanazione.it - Viaccia si lecca ancora le ferite. Ma laggiù c’è bagarre salvezza

"Avremmo meritato il pareggio. Siamo stati in partita e abbiamo fatto una buona gara, contro una corazzata come la Larcianese, che fa un campionato completamente diverso dal nostro, con tanti giovani in campo che hanno dimostrato il loro valore". Cerca di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno Alessio Giugni, allenatore del, dopo la sconfitta di misura, l’ennesima, incassata dalla sua squadra, sempre più fanalino di coda del girone A di Promozione con 5 punti. "Dispiace perché a fronte di ottime prestazioni al primo mezzo errore veniamo sempre puniti. Abbiamo perso una marcatura su uno degli ennesimi calci d’angolo a sfavore e abbiamo incassato il gol decisivo che ci ha fatto perdere la partita – insiste Giugni -. I ragazzi poi hanno reagito e creato almeno 2 o 3 buone opportunità per arrivare al pareggio.