Thesocialpost.it - Senza zuccheri aggiunti: cosa significa, davvero, questa dicitura sulle etichette

Leggi su Thesocialpost.it

Quanti di voi acquistano, da ormai diverso tempo, prodotti che riportano sull’etichetta la”?definizione balza subito all’occhio e immediatamente la percepiamo come sinonimo di maggiore qualità del prodotto, o che il prodotto è più “sano“. Ma ècosì? E come va interpretatafrase? In pochi, infatti, sannoe acquistano il prodotto “a scatola chiusa”. Il marketing, oggigiorno, è in tutto. Partiamo col dire che glisono fondamentali per la salute, ma ovviamente entro certi limiti. Se è vero che servono al nostro organismo per produrre energia e per attivare precisi processi corporei, è altrettanto vero che assunti in abbondanza o in modo sbagliato possono portare all’insorgere di patologie cardiovascolari, obesità e diabete di tipo 2.