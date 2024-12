Quotidiano.net - Minaccia ad Amazon: indagato Francesco Memeo, figlio del 'ragazzo della P38'

La scritta con un pennarello rosso su un muro bianco: "impara, la P38 spara". La denuncia del responsabilesicurezzamultinazionale dell’e-commerce. L’indagine dei carabinieri e la perquisizione a casa diSavino Vincenzo Vittorio, 35 anni,peraggravata. Il cognome dell’uomo denunciato richiama inevitabilmente gli anni di piombo e la foto-simbolo di quel periodo tragicostoria italiana, con il padre Giuseppe con una pistola in pugno. Ma quella è un’altra storia. Andiamo per ordine. Stando a quanto ricostruito dall’inchiesta dei militari del Nucleo informativo di via Moscova, coordinati dal pm Leonardo Lesti,sarebbe entrato in azione il 17 novembre scorso (tra le 5.50 e le 9.30) nel magazzinodi via Fantoli 108 a Milano, dove lavorava per conto di una cooperativa, scrivendo la frase in uno dei corridoi interni.