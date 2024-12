Tensione sulla Manovra | stop all’aumento degli stipendi dei ministri?

Leggi su Dayitalianews.com

Aveva suscitato non poche polemiche l’emendamento inserito nellache prevedeva un aumento dei compensi deinon parlamentari, tant’è che il Governo sta seriamente pensando di fare dietrofront per non restare impantanato nelle sabbie mobili delle polemiche. Troppo importante l’ok allae quindi il Governo è pronto a fare un passo indietro. Il primo ad esprimersi è stato Guido Crosetto, Ministro della Difesa, che pur dicendosi favorevole alla proposta ha annunciato di essere pronto a fare retromarcia. La norma non dovrebbe essere messa neanche ai voti, si valuta solo come comunicare la decisione.L’ok allaentro Natale?Ladi bilancio approderà alla Camera mercoledì 18 dicembre, un passo importante per mantenere l’obiettivo di un via libera definitivo entro Natale.