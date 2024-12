Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana dal 16 al 22 dicembre 2024 con classifica

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 16 al 22? Con Sole e Mercurio in Sagittario, saranno delle giornate promettenti per l'Acquario, che si toglierà uno sfizio. Anche la Bilancia risulta tra i segni fortunati, mentre il Toro potrebbe avere dei ripensamenti.leFox dal 16 al 22: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: l'diFox segnala Venere e Marte dalla vostra parte. Potrete fare tutto quello che vi piace. Le coppie che si erano allontanate, avranno modo di riavvicinarsi. Se dovete parlare, allora fatelo il 18. Lavoro: sarete in ascesa. Nessuno potrà fermarvi. Otterrete certezze. Andranno a gonfie vele gli incontri di lavoro. Fortuna: ???? Toro - Amore: dovreste stare calmi davanti alle divergenze con quella persona che non ha mantenuto una promessa.