Giorgia Meloni ad Atreju | La maggioranza è compatta nonostante le differenze il governo arriverà al 2027 e oltre

«È un altro mondo visto da qui, è un altro mondo quello visto oggi. Però è il nostro mondo e dobbiamo ricordarcelo. Perché chi non sa guardare anche al suo passato non può avere la pretesa di andare avanti». Dopo gli interventi dei leader di centrodestra al, è il turno della padrona di casa., premier e leader di Fratelli d’Italia, chiude, la festa del partito di Roma giunta alla sua 26esima edizione. «Nessuna gogna costruita sull’errore del singolo, spiando la gente dal buco della serratura, nessuna gogna costruita contro di voi per colpire me vi toglie chi siete. La parte migliore della vostra generazione», dice la presidente del Consiglio in apertura di intervento, dopo aver ringraziato tutti gli organizzatori, i movimenti giovanili di FdI, la sorella Ariannae gli alleati di