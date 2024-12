Secoloditalia.it - Venezia, violento scontro tra un vaporetto e una motonave da turismo: 7 feriti e contusi

Leggi su Secoloditalia.it

Incidente nautico in Laguna. Undella linea 1 e unadasi sono scontrati oggi a, poco prima di mezzogiorno, nei pressi dell’imbarcadero di Sant’Elena, nel sestiere di Castello. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il barcone grana uscire dalla sua rotta, andando a impattare violentemente il lato sinistro del, schiacciando e aprendo anche parte delle strutture superiori.tra undi linea e un barcone daL’urto ha mandato in frantumi i vetri del battello, causando il ferimento lieve di 7 persone, una delle quali, una signora, è ancora sotto controllo per aver lamentato grossi fastidi alla schiena. A causa del forte impatto la donna di 44 anni è caduta a terra. È stata subito portata in ospedale insieme a un altro ferito e ad altri tre passeggeri leggermente