Cultweb.it - Just a chill guy, chi è il personaggio diventato un meme virale sui social?

Negli ultimi mesi, ilGuy èun fenomenosuimedia. Protagonista è un cane antropomorfo con un sorriso appena accennato e un look casual, che viene utilizzato nelle circostanze più disparate. Sempre per rappresentare una situazione in cui si è “tranquilli”.Chi lo ha inventato? L’autore è l’illustratore Phillip Banks, che ha introdotto “Guy” su Instagram e X nell’ottobre 2023, descrivendolo come “un tipo tranquillo che non si preoccupa di nulla“. Nonostante il debutto inizialmente modesto, ilha raggiunto la viralità grazie a TikTok, dove è stato reinterpretato in contesti ironici e situazioni umoristiche come simbolo di un atteggiamento noncurante in momenti caotici.Tchaouna nella posa diGuy (fonte: X S.S. Lazio)La diffusione delha attirato l’attenzione di brand come Sprite Europe e NFL on CBS, che hanno usato “Guy” nelle loro campagne pubblicitarie.