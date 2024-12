Ilgiorno.it - Orrore a Milano, violenza sessuale su ragazzino. Resta il carcere il 44enne: “Smodata violenza e potrebbe colpire ancora”

, 13 dicembre 2024 -inil, fermato tre giorni fa per aver seviziato e abusato sessualmente, insieme a un complice 14, un ragazzo di 16 anni con disturbi cognitivi, all'interno della cantina di un condominio e poi nel suo appartamento nella notte tra il 10 e l'11 dicembre. Atti ripresi in un video girato con lo smartphone della vittima, a cui poi è stato sottratto. Lo ha deciso il gip Alberto Carboni, convalidando il fermo. lsono contestati dalla pm Ilaria Perinu e dall'aggiunto Letizia Mannella i reati di sequestro di persona,di gruppo, produzione di materiale pedopornografico, rapina, lesioni eprivata., 16enne sequestrato in una cantina e seviziato: fermati un 14enne e un. Indagini su possibili complici Il Gip Per il gip del tribunale di, Alberto Carboni, c'è il pericolo che "commetta nuovi delitti della stessa specie" il, indagato per le sevizie e gli abusi.