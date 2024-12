Linkiesta.it - La discesa in campo (largo) di Beppe Sala, e l’eterno cantiere del centrismo

Leggi su Linkiesta.it

Grandi manovre, o forse non tanto grandi, lo vedremo, nella mitica zona del centro che guarda a sinistra, come avrebbe detto Alcide De Gasperi: ma quella era tutta un’altra storia, un pochino più corposa, diciamo. Può darsi che, come dice Matteo Renzi, alla fine «uno sbadiglio seppellirà» questo infinito scouting per cercare il capo dell’ex Terzo polo o addirittura del centrosinistra, ma per il momento non passa giorno senza un quasi-annuncio sia pure schermato da cautele d’obbligo. Così, dopo che si era un po’ improvvidamente affacciata l’ipotesi nientemeno di un nuovo Romano Prodi nella persona di Ernesto Maria Ruffini, tre giorni dopo è tornato inin veste di motivatore del centrosinistra e potenziale leader della gamba centrista, posto vacante essendo Matteo Renzi e Carlo Calenda per ragioni in parte diverse e in parte uguali tagliati fuori da questo ruolo.