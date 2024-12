Ilnapolista.it - Fonseca si è sfogato per provocare una reazione, spera di risollevare Theo come ha fatto con Leao

Nonostante la vittoria (sofferta) in Champions contro la Stella Rossa, al Milan non si respira un’aria serena, complici anche deludenti risultati in campionato. E ieri mattina c’è stato un colloquio tra il tecnico PauloHernandez, uno dei “senatori” della squadra.Lo sfogo di: il Milan non sta rendendodovrebbeLa Gazzetta dello Sport riporta:Al Milan e a Pauloserve il migliorHernandez. Lo sfogo del tecnico di mercoledì notte, dopo la vittoria contro la Stella Rossa, aveva nel mirino l’atteggiamento della squadra, ma anche il rendimento di alcuni singoli. Uno di questi è il terzino francese, con il quale ieri a Milanello l’allenatore ha avuto un colloquio individuale: l’obiettivo era spiegargli gli errori commessi e invitarlo a reagire, concentrandosi solo sul Milan.