Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: dalle 14.00 il via della stagione di Deromedis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascrittagara divalida per la Coppa del Mondo/2025. Meno di venti minuti al via sule nevi di Val.Buongiorno e benvenuti nellatestualeprima gara stagionaleCoppa del Mondo di sci freestyle, specialità/2025. Sulle nevi di Val(Francia) inizia lo spettacolo con la gara maschile e quella femminile in cui non mancheranno interpreti azzurri.Occhi puntati su Simone, che ha ben impressionato nelle due run di qualifica. Per l’Italia promossi anche Federico Tomasoni, Dominik Zuech e Yannick Gunsch. Buone impressioni anche dal tedesco Florian Wilmsmann e dal canadese Kevin Drury, che proveranno ad agguantare quantomeno il podio.